Накануне, 16 мая, стало известно, что Первый канал отменил результаты финала конкурса Голос.Дети. Однако продюсер Максим Фадеев убежден, что это решение не спасет репутацию проекта.

Накануне, 16 мая, стало известно, что Первый канал отменил результаты финала конкурса "Голос.Дети". Однако продюсер Максим Фадеев убежден, что это решение не спасет репутацию проекта.16 мая Первый канал выпустил официальное заявление, в котором поделился промежуточными результатами проверки, инициированной после финала шоу "Голос.Дети". Согласно независимой экспертизы, были обнаружены нарушения в голосовании, поэтому "первая кнопка" и приняла решение аннулировать итоги.Ситуацию прокомментировал известный музыкальный продюсер Максим Фадеев. "Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", – убежден Максим Фадеев.Впрочем, по его мнению, "канал сам по себе здесь ни при чем", назвав "их" жертвой. "Константин Львович (Эрнст. – Прим.ред.) не будет этим заниматься, он честолюбив, это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя", – высказал предположение музыкальный продюсер.24 мая выйдет специальный выпуск шоу . Максим Фадеев выразил надежду, что он окажется примирительным, "сделанным просто ради детей". "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", – цитирует РБК.Напомним, проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.