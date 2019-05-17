В субботу, 18 мая, будет назван победитель 64-го конкурса песни Евровидение. Фаворитов у зрителей и букмекеров несколько, включая певицу из Австралии.

В субботу, 18 мая, будет назван победитель 64-го конкурса песни "Евровидение". Фаворитов у зрителей и букмекеров несколько, включая певицу из Австралии.Далекую Австралию на конкурсе европейской песни представляет Кейт Миллер-Хайдке. Она стала победительницей первого в истории национального телевизионного отборочного шоу "Евровидение – Австралия решает", транслируемом из конференц-центра Голд-Кост. На "Евросонге" артистка исполняет танцевальную поп-оперную песню Zero Gravity, которую написала, переборов послеродовую депрессию из-за рождения сына.Израильский постановщик конкурса песни не придумал ничего лучше, как отправить Кейт на кол – весь номер она поет, раскачиваясь на нем. И выглядит это очень эффектно!Уже после первой репетиции артистка с Зеленого континента резко увеличила свои шансы на победу у букмекеров. Лазарев по их оценкам теперь находится лишь на 4-м месте.Правда, некоторые религиозные евреи считают, что Миллер-Хайдке стоило бы посадить на кол в прямом смысле – за оскорбление святого для страны дня. Дело в том, что израильские религиозные лидеры считают неуместными петь и плясать в Шаббат – Субботу. Раввины указывают на то, что шаббат будет публично осквернен самым "вызывающим образом", а это угрожает пребыванию иудеев на Святой земле. Поэтому глумления над древними традициями никак нельзя допустить.Напомним, что в финале "Евровидения" первой выступит певица из Мальты, потом – представители Албании, Чехии и Германии. Представляющий Россию споет под номером 5, а австралийка будет петь предпоследней. Продюсеры шоу определяли очередность музыкантов таким образом, "чтобы каждое выступление имело возможность выделиться", учитывая жанр, реквизит, число артистов от той или иной страны и другие особенности представления.