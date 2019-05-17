На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, сборная Финляндии в матче группы А взяла верх над командой Дании со счетом 3:1. Финские хоккеисты уступали по ходу встречи, однако сумели перевернуть игру в свою пользу.

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, сборная Финляндии в матче группы А взяла верх над командой Дании со счетом 3:1. Финские хоккеисты уступали по ходу встречи, однако сумели перевернуть игру в свою пользу.В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко (26-я минута), Сакари Маннинен (35-я) и Харри Песонен (52-я). У датчан единственный гол оказался на счету Мортена Мадсена (22-я).Финны набрали 10 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице группы А. Хоккеисты сборной Дании идут пятыми.