Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси удостоен одной из высших наград Каталонии – Крестом Сант-Жорди. Он вручается за заслуги в защите идентичности автономного сообщества Испании.

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси удостоен одной из высших наград Каталонии – Крестом Сант-Жорди. Он вручается за заслуги в защите идентичности автономного сообщества Испании.О награждении аргентинского форварда сообщил официальный сайт "сине-гранатовых". Месси стал вторым вслед за Йоханом Круиффом футболистом "Барселоны", удостоенным Креста Сант-Жорди."Большое спасибо за оказанную честь. Я очень горжусь этой наградой и ценю ее за то значение, которое она имеет в каталонском обществе", – написал футболист на своей странице в Instagram.Лионель Месси долгие годы является лицом "Барселоны". Всю свою профессиональную карьеру он провел в каталонском клубе. Нынешний контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года.