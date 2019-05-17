По делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей арестован начальник Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций НИИ проблем хранения Росрезерва Вадим Гаврилов.

По делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей арестован начальник Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций НИИ проблем хранения Росрезерва Вадим Гаврилов.Ранее Басманный суд Москвы вынес аналогичное решение в отношении директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, который до этого проходил по делу в качестве свидетеля. А накануне под домашний арест был отправлен заместитель главы Росрезерва Александр Кирюхин. Все трое обвиняются в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы, сообщает ТАСС.По данным следствия, деньги были похищены во время выполнения государственного контракта на восстановление дизельного топлива в комбинатах Росререзерва в различных регионах России. Организатором мошеннической схемы стал Кирюхин и иные неустановленные лица.