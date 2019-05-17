У Киева нет вопросов к бывшему вице-президенту США и его сыну. С таким заявлением выступил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Речь идет о Джо и Хантере Байденах.

У Киева нет вопросов к бывшему вице-президенту США и его сыну. С таким заявлением выступил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Речь идет о Джо и Хантере Байденах, уточняет телеканал "Россия 24".Пять лет назад Байден-младший вошел в состав правления газодобывающей компании, которая работала на Украине. В 2016 году прокуратура Украины пыталась инициировать дело против этой фирмы и даже объявила в розыск ее руководителя. Американский политик тогда требовал отправить в отставку генпрокурора Виктора Шокина.В тот же период информация о розыске и расследовании исчезла. И вот теперь, когда Байден-старший объявил, что вновь собирается в президенты, новый генпрокурор Украины поспешил заявить, его сын украинских законов не нарушал.