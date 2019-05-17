Аргентинский нападающий Интера Мауро Икарди близок к смене клубной прописки. В предстоящее летнее трансферное окно аргентинец намерен стать игроком туринского Ювентуса. Стороны уже согласовали со Старой синьорой контракт на пять лет.

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди близок к смене клубной прописки. В предстоящее летнее трансферное окно аргентинец намерен стать игроком туринского "Ювентуса". Стороны уже согласовали со "Старой синьорой" контракт на пять лет.Соглашение между Икарди и "Юве" был согласовано еще несколько недель назад, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру. По договору с туринцами он ежегодно будет зарабатывать порядка восьми миллионов евро.Примечательно, что представители "Интера" хотели продать игрока в зарубежный чемпионат, однако жена и по совместительству агента Мауро – Ванда Нара хочет остаться на Апеннинском полуострове, где ее мужем интересуется "Ювентус".Сам же Икарди не хочет оставаться в "Интере" из-за возможного прихода в клуб Антонио Конте.