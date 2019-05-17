По меньшей мере два месяца проведет в следственном изоляторе Максим Пашнин, устроивший пьяный дебош на борту самолета и затеявший драку с экипажем Аэрофлота в аэропорту Новосибирска. В пятницу Областной городской суд постановил на два месяца взять 36-летнего буяна под стражу.

По меньшей мере два месяца проведет в следственном изоляторе Максим Пашнин, устроивший пьяный дебош на борту самолета и затеявший драку с экипажем "Аэрофлота" в аэропорту Новосибирска. В пятницу Областной городской суд постановил на два месяца взять 36-летнего буяна под стражу.Ранее судимый Пашнин утром 14 мая крепко набрался перед вылетом в Москву и на борт воздушного судна поднялся с зажженной сигаретой. На требования стюардессы прекратить курить пассажир ответил оскорблениями, а с появившимися пилотами решил поговорить по-мужски. В итоге снять с рейса дебошира удалось только с помощью полиции, но и в отделении закованный в наручники мужчина продолжал сквернословить и крушить мебель.По неподтвержденным данным, уроженец Челябинской области направлялся в столицу на свидание, а за бутылку взялся из-за аэрофобии — в его крови обнаружили алкоголь на уровне 1,57 промилле.За хулиганство на борту воздушного судна и сопротивление стражам порядка Пашнину грозит вплоть до семи лет лишения свободы.