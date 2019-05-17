27-летняя американская модель и актриса решилась на протест. Эмили Ратаковски снялась абсолютно голой.

27-летняя американская модель и актриса решилась на протест.Эмили Ратаковски снялась абсолютно голой.Снимок без нижнего белья знаменитость опубликовала насвоей странице в Instagram. Интимные места модельприкрыла рукой и цветком.Таким образом отреагировала на решение запретитьаборты в Алабаме (США). Соответствующий документ был принятзаконодательной ассамблеей штата и вчера подписан губернатором.Эта инициатива вызвала резкую критику многих звезд, к которым присоединилась и ЭмилиРатаковски.При этом больше всегоартистку возмутило то, что, по ее мнению, нарушаются основные права человека. "На этойнеделе 25 старых белых мужчин проголосовали за то, чтобы запретитьаборты в Алабаме, даже в случаях инцеста и изнасилования", – приводитслова Эмили РатаковскиГоворя о сексуальном насилии, онапояснила, что в штатах, которые пытаются запретить аборты, проживаетнаиболее высокий процент чернокожих женщин.По словам ЭмилиРатаковски, мужчины у власти пытаются навязать "телам женщин" свою волю,лишая их права отказаться от воспроизводства. "Это прямая атакана фундаментальные права человека, которые заслуживают женщины в США...Наши тела – наш выбор!" – написалаТочку зрения модели в своих комментариях кее посту поддержало множество знаменитостей. Но многие обратили вниманиеи на необычную форму протеста . В частности,на фото отреагировал официальный аккаунт известного порноресурса Pornhub.Этот комментарий с неприличным намеком собрал множество лайков.