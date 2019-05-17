27-летняя американская модель и актриса решилась на протест.
Эмили Ратаковски снялась абсолютно голой.
27-летняя американская модель и актриса решилась на протест.
Эмили Ратаковски снялась абсолютно голой.
Снимок без нижнего белья знаменитость опубликовала на
своей странице в Instagram. Интимные места модель
прикрыла рукой и цветком.
Таким образом отреагировала на решение запретить
аборты в Алабаме (США). Соответствующий документ был принят
законодательной ассамблеей штата и вчера подписан губернатором.
Эта инициатива вызвала резкую критику многих звезд, к которым присоединилась и Эмили
Ратаковски.
При этом больше всего
артистку возмутило то, что, по ее мнению, нарушаются основные права человека. "На этой
неделе 25 старых белых мужчин проголосовали за то, чтобы запретить
аборты в Алабаме, даже в случаях инцеста и изнасилования", – приводит
слова Эмили Ратаковски
Говоря о сексуальном насилии, она
пояснила, что в штатах, которые пытаются запретить аборты, проживает
наиболее высокий процент чернокожих женщин.
По словам Эмили
Ратаковски, мужчины у власти пытаются навязать "телам женщин" свою волю,
лишая их права отказаться от воспроизводства. "Это прямая атака
на фундаментальные права человека, которые заслуживают женщины в США...
Наши тела – наш выбор!" – написала
Точку зрения модели в своих комментариях к
ее посту поддержало множество знаменитостей. Но многие обратили внимание
и на необычную форму протеста . В частности,
на фото отреагировал официальный аккаунт известного порноресурса Pornhub.
Этот комментарий с неприличным намеком собрал множество лайков.