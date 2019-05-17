Молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

Молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходуВо Владимирской области происходит все больше аварий с участием двухколесного транспорта.Так, вечером 14 мая на улице Социалистической в Коврове 48-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, сбил велосипедиста. 18-летний молодой человек пересекал проезжую часть дороги на велосипеде Stels Navigator по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения.