Знаменитую актрису и топ-модель раскритиковали поклонники. По их мнению, Моника Белуччи плохо выглядит.

Знаменитую актрису и топ-модель раскритиковали поклонники.По их мнению, Моника Белуччи плохо выглядит.Звезда Голливуда опубликовала на своей странице в Instagram новыйснимок со светского мероприятия в Венеции. На нем Моника Белуччи позировала вчерно-золотистом платье с накидкой, а ее образ дополнял небольшой красный клатч.Поклонники артисткиостались недовольны тем, как выглядит их любимица. Они отметили, что 54-летння МоникаБелуччи, которая долгое время считалась эталоном женской красоты, сильнопостарела.ПользователиСети заклевали знаменитость в своих комментариях. Они обратили внимание на то,что Моника Белуччи выглядит уставшей, и даже с помощью макияжа невозможноскрыть морщины на ее лице. "Очень ужасно, какбабушка", "Мне жаль, что Беллуччи потеряла свою красоту","Годы не пощадили", "Вся в морщинах, даже косметикаэтого не скрыла", – написали критики.Однако нашлись и самые преданные фанаты, для которых всегда прекрасна. "Это моя любовь", "Дива", "Королева", "Удивительная","Самаякрасивая актриса нашего времени!", "Совершенство", – высказались подписчики.Напомним, в концепрошлого года 54-летняя перестала скрывать отношения с 36-летним французом Николя Лефевром. Примечательно,что бывший муж актрисы, от которого она родила двух дочерей, Венсан Кассель —тоже француз.