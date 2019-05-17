Знаменитую актрису и топ-модель раскритиковали поклонники.
По их мнению, Моника Белуччи плохо выглядит.
Знаменитую актрису и топ-модель раскритиковали поклонники.
По их мнению, Моника Белуччи плохо выглядит.
Звезда Голливуда опубликовала на своей странице в Instagram новый
снимок со светского мероприятия в Венеции. На нем Моника Белуччи позировала в
черно-золотистом платье с накидкой, а ее образ дополнял небольшой красный клатч.
Поклонники артистки
остались недовольны тем, как выглядит их любимица. Они отметили, что 54-летння Моника
Белуччи, которая долгое время считалась эталоном женской красоты, сильно
постарела.
Пользователи
Сети заклевали знаменитость в своих комментариях. Они обратили внимание на то,
что Моника Белуччи выглядит уставшей, и даже с помощью макияжа невозможно
скрыть морщины на ее лице. "Очень ужасно, как
бабушка", "Мне жаль, что Беллуччи потеряла свою красоту",
"Годы не пощадили", "Вся в морщинах, даже косметика
этого не скрыла", – написали критики.
Однако нашлись и самые преданные фанаты, для которых всегда прекрасна. "Это моя любовь", "Дива", "Королева", "Удивительная",
"Самая
красивая актриса нашего времени!", "Совершенство", – высказались подписчики.
Напомним, в конце
прошлого года 54-летняя перестала скрывать отношения с 36-летним французом Николя Лефевром. Примечательно,
что бывший муж актрисы, от которого она родила двух дочерей, Венсан Кассель —
тоже француз.