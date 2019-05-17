Гостей ждут творческие встречи с художниками, мастер-классы, экскурсии, квесты, игры и концерты

Гостей ждут творческие встречи с художниками, мастер-классы, экскурсии, квесты, игры и концертыВ традиционной всероссийской акции «Ночь музеев », которая состоится в субботу 18-го мая, в этом году поучаствуют многие музеи Владимирской области. В самую длинную музейную ночь они распахнут свои двери для взрослых и детей. Гостей ждут творческие встречи с художниками, мастер-классы, экскурсии, квесты, игры и концерты.Мы представляем вам анонс «ночных» музейных мероприятий.Для желающих провести эту ночь в Муроме предлагают бесплатное посещение экспозиций и выставок, фотозоны и творческие площадки в Муромском историко-художественном музее. Отмечающий своё 100-летие музей порадует гостей концертной программой. Выступать будет ансамбль «Владимирские рожечники», военный духовой оркестр из Мурома, группа «Рекорд Оркестр» и кавер-группа «ПопКорн».Для тех, кто в это время будет во Владимире, с 6-ти до 9-ти часов вечера смогут бесплатно посетить музей «Старая аптека», мемориальную мастерскую заслуженного художника РСФСР Бориса Фёдоровича Французова, выставку «Русская окраина». Кроме этого бесплатно можно будет сходить в Центр пропаганды изобразительного искусства и оцениить персональную выставку Николая Бондаренко «Я люблю тебя, Владимирская Русь», юбилейную выставку творческих работ выпускников и преподавателей «Худграфа», выставку художников Собинского района «Краски Собиновой пустоши» к 80-летию Собинки, экспозицию работ учащихся изостудии «Радуга» «И помнит мир спасенный». А ещё посетителей ждет показ документального фильма «Князь», моноспектакль по рассказам Тэффи, концертная программа.Гороховец тоже готов удивить гостей ночь. Историко-архитектурный музей представит 4 экспозиции, посетить которые с 19:00 можно будет бесплатно. Также вас развлекут лазерным шоу, передвижной выставкой, экскурсией-квестом и мастер-классами.В Александровском художественном музее пройдет открытие выставки Александра Варавы, мастер-классы и квесты. Гостей в этот день ждут и на Подворье усадьбы Первушина. Здесь откроют театральную площадку, где покажут водевиль по пьесе Соллогуба «Беда от нежного сердца». Каждый час по усадьбе будут проходить экскурсии. В музее Марины и Анастасии Цветаевых ждут на концерт хора имени Н.Л. Сахарова и Камерного хора «Коллаж».Примут участие в «Ночи музеев» Гусь-Хрустальный, Ковров и Киржач. Везде для посетителей подготовили творческие встречи, концерты, мастер-классы и интересные экспозиции.Владимиро-Суздальский музей-заповедник днём 18 мая приглашает бесплатно посетить экспозиции и выставки.А с 19:00 до 23:00 музей-заповедник проводит акцию «Ночь музеев». Купив билет, можно стать свидетелями волшебных преображений под названием «Элементы», а также узнать из каких элементов состоит искусство.