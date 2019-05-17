Накануне собрался круглый стол на тему Укрепление иммунитета и сезонное обострение аллергических реакций. Экспертам удалось найти действенный способ снижения уровня аллергенности продуктов.

Накануне собрался круглый стол на тему "Укрепление иммунитета и сезонное обострение аллергических реакций". Экспертам удалось найти действенный способ снижения уровня аллергенности продуктов.Самый лучший для этого способ – просто-напросто отварить, по мнению специалистов. Но не один раз, а минимум два.Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи профессор Алла Погожева подчеркнула, что к некоторым позициям надо отнестись с особым вниманием. Например, рыбу и мясо необходимо подвергать такому роду термообработки три раза. "Бульоны сливаются, и потом используют этот продукт", – рассказала Анна.Также стало известно, что загрязнители, вредные вещества и добавки покидают пищу исключительно в процессе варки. Соответственно , этот метод подходит не только для аллергиков, но и для людей, тщательно следящих за своим здоровьем. Ведь он способствует повышению безопасности продуктов, сообщает"Для безукоризненной работы организма важно находиться на улице минимум 4 часа в день", – заявила микробиолог Светлана Чубатова.Поэтому не стоит забывать про минимальные действия для профилактики заболевания. Обострение аллергии часто происходит из-за редкого проветривая помещений и нарушения воздухообмена.