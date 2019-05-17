Один человек погиб и еще два оказались в больнице после столкновения мотоциклиста и легкового автомобиля в Волгограде. По предварительной информации, озвученной полицейскими, виновником смертельного ДТП является водитель легковушки.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего вечером в четверг, 16 мая, пересечении проспекта Ленина и улицы Ополченской в Волгограде.Водитель автомобиля Ford Fiesta оказался на пути у мотоциклиста. Последний не успел затормозить или совершить спасительный для него маневр, и врезался в легковушку.После удара байкера отбросило далеко в сторону.В результате столкновения на месте аварии погиб 32-летний водитель двухколесного транспортного средства. В больнице оказались женщины-пассажирки автомобиля Ford.По предварительной информации, озвученной пресс-службой регионального ГУ МВД РФ, виновником инцидента является водитель легкового авто, который был обязан уступить дорогу байкеру при совершении поворота.