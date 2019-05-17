На теннисном турнире в Риме завершилась игра третьего круга между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Спортсменки провели на корте 2 часа 14 минут. Чешская теннисистка добилась победы в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:2.

На теннисном турнире в Риме завершилась игра третьего круга между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Спортсменки провели на корте 2 часа 14 минут. Чешская теннисистка добилась победы в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:2.Соперницей Вондроушовой по четвертьфиналу стала Йоханна Конта из Великобритании, которая ранее в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс. Их встреча состоится 17 мая.Напомним, что во втором круге Касаткина оказалась сильнее Катерины Синяковой из Чехии.