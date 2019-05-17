Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке. Свой поступок он объяснил намерением баллотироваться в Верховную раду. Также глава МИД объяснил, что понимает, чего хотят украинцы, но также понимает, чего от них (украинцев) ожидает мир.

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке. Свой поступок он объяснил намерением баллотироваться в Верховную раду.На своей странице в Facebook Климкин опубликовал видеообращение, в котором сообщает: "Как я и обещал, только что написал заявление об отставке". Также глава МИД объяснил, что понимает, чего хотят украинцы, но также понимает, чего от них (украинцев) ожидает мир. По словам Климкина, у него много разных идей, которые он надеется реализовать."Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше", — говорит Павел Климкин.Также стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку. Об этом сообщило украинское издание "theБабель", ссылаясь на источник в администрации президента. Турчинов намерен объявить о своем решении 17 мая. В пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.Подать в отставку в ближайшее время также могут главы всех областных государственных администраций. Об этом сообщает украинское издание Depo.ua.По имеющимся сведениям новостного ресурса, в настоящее время все главы ОГА находятся в администрации президента, проводятся консультации по данному вопросу.Накануне 17 мая пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева. Также в отставку подал глава Администрации президента Игорь Райнин.