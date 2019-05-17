Субъекты оценивались с точки зрения эффективности и прозрачности процедур

Субъекты оценивались с точки зрения эффективности и прозрачности процедурПо итогам рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем региона РФ за 2018 года Костромская область по государственным закупкам заняла 18 место из 51, по муниципальным - 15 место из 38 субъектов РФ. Результаты рейтинга озвучены на расширенном заседании Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».Рейтинг рассчитывался исходя из методики Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы, и максимально широко охватил все аспекты закупочной деятельности как на государственном, так и на муниципальном уровне.Субъекты оценивались с точки зрения эффективности и прозрачности процедур. В частности, учитывалось наличие информационной, организационной инфраструктуры, нормативной базы региона по закупочной деятельности, наличие или отсутствие административных барьеров, доступность информации о региональной системе закупок и др.По итогам рейтинга Костромская область достигла высоких результатов по таким показателям, как «нормативная база региона», «исполнение требований законодательства о закупках», «исполнение контрактов», «оценка организационной структуры муниципальных закупок региона», «оценка осуществления закупочных процедур для муниципальных нужд», «исполнение требований законодательства о закупках для муниципальных нужд», «исполнение муниципальных контрактов».По эффективности и прозрачности процедур Костромская область обошла такие регионы, как Ленинградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Омская и другие области.В 2018 году Агентством государственных закупок Костромской области» размещено для нужд заказчиков 8 222 государственные закупки на общую сумму 7,7 млрд рублей. Муниципальных закупок проведено 1795 на общую сумму 4,8 млрд рублей.Экономия бюджетных и внебюджетных средств, полученная по результатам централизованных закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд области составила 256,6 млн. рублей.В апреле 2018 года итоги информационной работы Агентства были отмечены в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2017 год. Костромская область стала лидером из 46 регионов участников рейтинга по показателю «Оценка информационной инфраструктуры закупок региона».