В Кремле не знакомы с докладом Nord Stream 2 AG о вероятной задержке строительства газопровода Северный поток-2. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле не знакомы с докладом Nord Stream 2 AG о вероятной задержке строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Я не знаком просто с этим докладом, поэтому ничего не могу сказать", — сказал Песков журналистам.Как сообщалось ранее, задержка может произойти, если газопровод будет строиться по третьему маршруту, который в апреле потребовала рассмотреть Дания.Предположительно, завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года.Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня.