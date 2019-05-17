Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на финальной поединок Кубка России сезона 2018/19, в котором сыграют Локомотив и Урал. Главным арбитром матча станет петербуржец Сергей Лапочкин, для которого это станет первым финалом Кубка России в карьере.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на финальной поединок Кубка России сезона 2018/19, в котором сыграют "Локомотив" и "Урал". Главным арбитром матча станет петербуржец Сергей Лапочкин, для которого это станет первым финалом Кубка России в карьере.Помогать Лапочкину на линии будет краснодарец Алексей Стипиди и представляющий Грозный Адлан Хатуев, сообщает официальный сайт РФС. Резервным арбитром матча назначен Виталий Мешков из Дмитрова, а резервным ассистентом судьи – москвич Антон Аверьянов.Также отметим, что на матче будет задействована дополнительная бригада арбитров для использования VAR. Главным по видеопомощнику станет москвич Сергей Карасев, его ассистентом нижегородец Михаил Вилков. Инспектором матча назначен Геннадий Куличенков из Тулы.Напомним, что финал Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" состоится 22 мая на стадионе "Самара-Арена". Начало встречи в 18:30 по московскому времени.