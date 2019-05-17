Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что работа должна продолжаться на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН.

Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения своих обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время сессии комитета министров Совета Европы, которая проходит в Хельсинки."Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые", — подчеркнул Лавров.Министр добавил, что Россия ценит вклад Совета Европы в развитие судебной системы и решение гуманитарных вопросов. Наша страна заинтересована в продолжении работы в Совете Европы на основе норм международного права и Устава ООН.Кроме того, Лавров напомнил, что впереди выборы генерального секретаря Совета Европы, и предупредил, что неучастие делегации РФ в голосовании будет иметь далеко идущие последствия.В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия заинтересована в работе в ПАСЕ, но только на равноправной основе. То есть речь идет "о полноправном и равноправном участии российской делегации во всех механизмах", передает "Интерфакс". В противной случае о сотрудничестве говорить будет вряд ли возможно.