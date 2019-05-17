Сергей Лазарев прошел в финал Международного музыкального голоса Евровидение, полуфинал которого состоялся в Израиле. Однако поздравить популярного исполнителя с маленькой, но такой важной победой у его близких не получилось – он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

Сергей Лазарев прошел в финал Международного музыкального голоса "Евровидение", полуфинал которого состоялся в Израиле. Однако поздравить популярного исполнителя с маленькой, но такой важной победой у его близких не получилось – он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Международного музыкального конкурса "Евровидение". В нем принимал участие наш соотечественник Сергей Лазарев. Артист так эффектно исполнил песню, а декорации сработали, что успех был гарантирован. Певец благополучно прошел в финал. Разумеется, на Сергея обрушился град поздравлений и пожеланий, причем не только в социальных сетях, но и по телефону. Самые близкие захотели первыми чествовать его, но не получилось – Лазарев не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.Можно представить, как волновались близкие, однако все их переживания оказались напрасными. На пресс-конференции, в которой счастливчики делились с журналистами своими переживаниями, Сергей Лазарев благополучно появился. Он объяснил, почему не выходил на связь. "Я забыл телефон в гримерке, ушел на пресс-конференцию без него. И вообще в течение дня не проверял звонки, старался сконцентрироваться на своем выступлении. Только сейчас взял – уже 100 пропущенных сообщений и звонков. Буду разбираться!" – объяснил Сергей Лазарев.Певец признался, что очень волновался перед выступлением. "Все же и номер сложный, и вокал. Более того, утром я решил еще больше усложнить финал песни, еще выше спеть ноты. Все в итоге получилось, плюс сработали все декорации", – рассказал певец.Несмотря на успех, не намерен расслабляться. "Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – цитирует Сергея Лазарева .