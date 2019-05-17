Ночь с 16 на 17 мая выдалась волнительной для Сергея Лазарева. Он и патронирующий его Филипп Киркоров переживали, болели, волновались. Но все обошлось.

Ночь с 16 на 17 мая выдалась волнительной для Сергея Лазарева. Он и патронирующий его Филипп Киркоров переживали, болели, волновались. Но все обошлось.Не меньше Лазарева за исход голосования переживала и норвежский коллектив KEiiNO, которая в Тель-Авиве выступает с песней Spirit In The Sky. KEiiNO – это группа, в которую входят саамский рэпер и шутник Фред-Рене Бульо, а также норвежские певцы Том Хьюго Хермансен и Александра Ротан.Пикатности ситуации добавляет тот факт, что конкурсную песню написал муж Тома Хьюго – Алекс Олссон, вдохновленный борьбой за равные права независимо от этнической принадлежности, гендерной идентичности и сексуальности.О том, что Том и Алекс – гей-пара, было сказано даже в эфире телеканала "Россия". Комментаторы трансляции из Тель-Авива Ольга Шелест и Дмитрий Губерниев сделали на этом акцент.Словом, ночь второго полуфинала, в которой участвовал наш Сергей Лазарев, оказалась жаркой и веселой! Как переживали норвежские геи, как сжимали кулаки, но все обошлось. Радужные флаги взвились в небо!Стоит заметить, что по числу представителей нетрадиционной сексуальной ориентации нынешний конкурс европейской песни бьет рекорды. Например, 19-летний француз мусульманского происхождения Билал Ассани – трансгендер. 2015-м он начал музыкальную карьеру, а спустя два года публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, его называют "иконой французской молодежи ЛГБТ". А главный фаворит нынешнего "Евросонга" – голландский гей Дункан Лоуренс – и вовсе исполняет здесь песню Arcade о любви к погибшему в молодости его любимому человеку.А во время трансляции первого полуфинала конкурса случился скандал. На федеральном телеканале "Россия", который призван воспитывать нравственность и укреплять духовные скрепы жителей, перед политическим ток-шоу Владимира Соловьева весь вечер в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков! Согласно принятому в 2001 году закону "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию", телеканалы обязаны маркировать контент. И если окажется, что при трансляции "Евровидения" не был указан возрастной ценз, то получится, что пропагандировались однополые отношения среди несовершеннолетних.