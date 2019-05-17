Нумеролог и экстрасенс Фатима Хадуева отдала победу на международном музыкальном конкурсе Сергею Лазареву. Она заявила, что стать лучшим на Евровидении-2019 певцу поможет пентаграмма.

Нумеролог иэкстрасенс Фатима Хадуева отдала победу на международном музыкальном конкурсеСергею Лазареву. Она заявила, что стать лучшим на "Евровидении-2019" певцупоможет пентаграмма.Нумеролог объяснила, что означает и как можетпомочь российскому артисту цифра пять. По словам Фатимы Хадуевой, на любоевыступление в первую очередь влияет настрой, состояние духа и подготовка.Специалист отметила, что число 13, подкоторым он выступал в полуфинале, сыграло для Лазарева более важную роль дляпрохождения в финал "Евровидения-2019". "Оно дало ему трансформацию, изменение…Он готовил номер, но немножко его изменил", – цитирует экстрасенсаТеперь же, уверена Фатима Хадуева, певцупоможет цифра пять. "Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильнаяпентаграмма – это человек – голова, две руки, две ноги. Лазарев можетаккумулировать все свои силы и сделать "вау!" – объяснила нумеролог.При этом Хадуева добавила, что пятерка такжеотвечает за родовые связи. "Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильноэту энергию использует, то можно сказать, что конкурентов у него нет", – отдалапобеду Лазареву на нумеролог.Отметим, Сергей Лазарев вфинале музыкального конкурса "Евровидения-2019" выступит под пятым номером, сообщает. На артистисполняет композицию "Scream" ("Крик"). Продюсером его выступления на"Евровидении" стал Филипп Киркоров. Финал пройдет в Тель-Авиве 18 мая.