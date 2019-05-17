Нумеролог и
экстрасенс Фатима Хадуева отдала победу на международном музыкальном конкурсе
Сергею Лазареву. Она заявила, что стать лучшим на Евровидении-2019 певцу
поможет пентаграмма.
Нумеролог и
экстрасенс Фатима Хадуева отдала победу на международном музыкальном конкурсе
Сергею Лазареву. Она заявила, что стать лучшим на "Евровидении-2019" певцу
поможет пентаграмма.
Нумеролог объяснила, что означает и как может
помочь российскому артисту цифра пять. По словам Фатимы Хадуевой, на любое
выступление в первую очередь влияет настрой, состояние духа и подготовка.
Специалист отметила, что число 13, под
которым он выступал в полуфинале, сыграло для Лазарева более важную роль для
прохождения в финал "Евровидения-2019". "Оно дало ему трансформацию, изменение…
Он готовил номер, но немножко его изменил", – цитирует экстрасенса
Теперь же, уверена Фатима Хадуева, певцу
поможет цифра пять. "Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильная
пентаграмма – это человек – голова, две руки, две ноги. Лазарев может
аккумулировать все свои силы и сделать "вау!" – объяснила нумеролог.
При этом Хадуева добавила, что пятерка также
отвечает за родовые связи. "Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно
эту энергию использует, то можно сказать, что конкурентов у него нет", – отдала
победу Лазареву на нумеролог.
Отметим, Сергей Лазарев в
финале музыкального конкурса "Евровидения-2019" выступит под пятым номером, сообщает
. На артист
исполняет композицию "Scream" ("Крик"). Продюсером его выступления на
"Евровидении" стал Филипп Киркоров. Финал пройдет в Тель-Авиве 18 мая.