Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик не сможет помочь лондонцам в финале Лиге Европы. У 23-летнего футболиста тяжелая травма – разрыв ахиллова сухожилия.

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик не сможет помочь лондонцам в финале Лиге Европы. У 23-летнего футболиста тяжелая травма – разрыв ахиллова сухожилия.Лофтусу-Чику была произведена операция, которая прошла успешно. Рубен вернется в строй не раньше августа. Таким образом, он пропустит финал Лиги Европы и не сможет помочь сборной Англии в финале Лиги наций.Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. Вторйо по значимости клубный трофей Европы разыграют лондонские "Челси" и "Арсенал".