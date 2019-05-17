В десятом доме по улице Немчинова, что на севере столицы, произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже высотки. Жильцы не могут выйти и просят о помощи.

В десятом доме по улице Немчинова, что на севере столицы, произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже высотки. Жильцы не могут выйти и просят о помощи.Как передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб города, задымились пять этажей дома. Бороться с возгоранием приехали десять расчетов. На данный момент известно об одном пострадавшем. Пожар в 12-этажке удалось локализовать.