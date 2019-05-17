Поющая ведущая Ольга Бузова пришла на съемки развлекательного шоу Студия СОЮЗ. Звезда скандально известного реалити призналась, что больна.

Поющая ведущая Ольга Бузова пришла на съемки развлекательного шоу "Студия СОЮЗ". Звезда скандально известного реалити призналась, что больна.Ольга Бузова появилась под софитами в футболке и джинсах. Образ завершили безупречный макияж и укладка. Ее соперником на шоу выступил известный шоумен Александр Гудков. "Я так хотела попасть, так хотела придти, но, к сожалению, чуть-чуть приболела. Не переживайте, это не заразно..." – охрипшим голосом объявила Ольга Бузова, после чего вдруг бросилась на шею Александру Гудкову и начала кашлять ему прямо в лицо.Тот вначале отстранился, а потом подыграл ей, не став вырываться. Да и сама Ольга к этому моменту уже просто обнимала его и улыбалась. Гудков нашелся с ответом. "Я работаю на Первом (канале. – Прим.ред.), у меня защита. У нас Малышева (Елена. – ведущая передач "Жить здоров!" и "Здоровье". – Прим.ред.) работает!" – объявил Александр Гудков, выставив свою коллегу против нездоровой Бузовой.Ольга продолжила нападать на Александра. "Ты еще и выиграть хочешь? Ты знаешь, что у больной нельзя выигрывать?" – спросила у Гудкова Бузова. В студии зрители и ведущие одновременно покатились со смеху. Ольга, поняв оплошность, немедленно поправилась, что имела в виду не голову, а свою простуду."Зато сегодня единственная возможность, когда вы можете утверждать, что у Бузовой нет голоса. И это будет чистая правда", – заключила поющая ведущая. В ходе передачи Ольга исполнила свои песни, а также станцевала танец, придуманный специально под ее трек "Танцуй под Бузову". Причем компанию ей составили ведущие. Кстати, они же в ходе шоу били участников током за коверканье текста и заставили их слушать новый шлягер Кая Метова.