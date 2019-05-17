Английский Манчестер Сити намерен вступить в борьбу за французского полузащитника Антуана Гризманна, который накануне объявил о своем уходе из мадридского Атлетико. На игрока средней линии также претендуют Барселона, Пари Сен-Жермен и Бавария.

Английский "Манчестер Сити" намерен вступить в борьбу за французского полузащитника Антуана Гризманна, который накануне объявил о своем уходе из мадридского "Атлетико". На игрока средней линии также претендуют "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария".Основным кандидатом на 28-летнего француза является все же "Барса", в которой надеются, что Гризманн выберет спортивную, а не финансовую составляющую своей карьеры, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Каталонцы готовы платить 17 миллионов евро в год, но улучшать своего предложения они не собираются в случае отказа игрока.Напомним, что Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" после пяти лет выступлений в мадридском клубе. В составе "матрасников" он выигрывал Лигу Европы, а также Суперкубки Испании и УЕФА.