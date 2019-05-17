Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри больше не будет руководить командой. С нового сезона наставником Старой синьоры будет другой специалист. В субботу, 18 мая, Аллегри и президент клуба Андреа Аньели проведут пресс-конференцию.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри больше не будет руководить командой. С нового сезона наставником "Старой синьоры" будет другой специалист. В субботу, 18 мая, Аллегри и президент клуба Андреа Аньели проведут пресс-конференцию.Примечательно, что в "Ювентусе" не сообщили о том, кто именно стал инициатором кадровых перемен на тренерском мостике. Накануне уже сообщалось о том, что Аллегри планировал покинуть свой пост после проведенных переговоров с боссами команды, которые касались трансферной политики "Юве" предстоящим летом.Аллегри возглавлял туринский клуб с 2014 года. За время работы в клубе он завоевал пять титулов чемпиона Италии подряд, четыре Кубка страны и дважды стал обладателем Суперкубка Италии.В качестве его потенциальных сменщиков называются тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и наставник сборной Франции Дидье Дешам.