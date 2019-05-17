Мать 5-летней девочки, найденной в начале марта в захламленной московской квартире, просит передать дочь своей сестре. Москвичка Ирина Гаращенко, которую психиатрическая экспертиза признала невменяемой, заявила, что надеется вылечиться и восстановить родительские права.

Мать 5-летней девочки, найденной в начале марта в захламленной московской квартире, просит передать дочь своей сестре. Москвичка Ирина Гаращенко, которую психиатрическая экспертиза признала невменяемой, заявила, что надеется вылечиться и восстановить родительские права.Девочку обнаружили в квартире на Ленинградском проспекте. По словам специалистов, у ребенка отсутствовали социальные навыки и были признаки анорексии. Девочку госпитализировали, а мать обвинили в покушении на убийство. Сейчас женщина находится под арестом. Между тем, не все согласны с обвинениями в ее адрес."Большая часть общения нашего проходила как раз на тему того, как там девочка, что с ней происходит. То, что она оставила ее в опасной ситуации, говорило именно о болезни, а не о том, что она хотела ее убить. Она на самом деле очень трогательно о ней заботилась. Но из-за того, что произошли эти сдвиги в психике, были как раз и нарушения, связанные с воспитанием", — рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Ева Меркачева.