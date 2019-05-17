Знаменитый актер участвует в съемках четвертой части Гардемаринов. Михаил Боярский рассказал о пикантных моментах.

Знаменитый актер участвует в съемкахчетвертой части "Гардемаринов". Михаил Боярский рассказал о пикантныхмоментах.Съемки фильма проходятв Крыму. Режиссером картины, как и прежде, является Светлана Дружинина. МихаилБоярский сыграл воскрешенного создателями ленты шевалье Сержа Де Брильи.Дружинина на своей странице в Instagram поделилась роликом,на котором показала артиста и его дублера – декоратора Яшу. На видеоМихаил Боярский рассказал, что похожий на него мужчина иногда дублируетего в пикантных сценах."Иногда он меня в интимных местахдублирует. Мне повезло. Что не получается, он сразу рази фить-фить", – цитирует МихаилаБоярского . При этом актер весело смеется.Подписчики СветланыДружининой с восхищение отреагировали на опубликованные кадры с . "Какие вы всемолодцы!!! Столько позитива, радости, настроения дарите нам! Обожаю всех","Михаил Сергеевич потрясающе выглядит и, как всегда, с прекрасным чувствомюмора!", "Наши любимые!!! Приятно видеть!", – высказались пользователисоцсети.Согласно сюжету, герой весьма любвеобилен. И хотя в одной из предыдущих частей фильма онпогибает, Дружинина, как и обещала фанатам, воскресила его, сообщает