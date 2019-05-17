Знаменитый актер участвует в съемках
четвертой части Гардемаринов. Михаил Боярский рассказал о пикантных
моментах.
Знаменитый актер участвует в съемках
четвертой части "Гардемаринов". Михаил Боярский рассказал о пикантных
моментах.
Съемки фильма проходят
в Крыму. Режиссером картины, как и прежде, является Светлана Дружинина. Михаил
Боярский сыграл воскрешенного создателями ленты шевалье Сержа Де Брильи.
Дружинина на своей странице в Instagram поделилась роликом,
на котором показала артиста и его дублера – декоратора Яшу. На видео
Михаил Боярский рассказал, что похожий на него мужчина иногда дублирует
его в пикантных сценах.
"Иногда он меня в интимных местах
дублирует. Мне повезло. Что не получается, он сразу раз
и фить-фить", – цитирует Михаила
Боярского . При этом актер весело смеется.
Подписчики Светланы
Дружининой с восхищение отреагировали на опубликованные кадры с . "Какие вы все
молодцы!!! Столько позитива, радости, настроения дарите нам! Обожаю всех",
"Михаил Сергеевич потрясающе выглядит и, как всегда, с прекрасным чувством
юмора!", "Наши любимые!!! Приятно видеть!", – высказались пользователи
соцсети.
Согласно сюжету, герой весьма любвеобилен. И хотя в одной из предыдущих частей фильма он
погибает, Дружинина, как и обещала фанатам, воскресила его, сообщает