Американская звезда реалити-шоу, актриса и
фотомодель обнажилась ради рекламы линейки косметики. Ким Кардашян опубликовала
фото в своем Instagram-аккаунте.
Американская звезда реалити-шоу, актриса и
фотомодель обнажилась ради рекламы линейки косметики. Ким Кардашян опубликовала
фото в своем Instagram-аккаунте.
Светская
львица занята не только заботой о своих четверых детях. Звезда запускает новую
линию косметики KKW под названием The Mrs West Collection (коллекция миссис
Уэст).
Запуск Ким Кардашьян решила
приурочить к годовщине свадьбы с Канье 17 мая. Она решила анонсировать это
мероприятие весьма экстравагантным способом – опубликовать
обнаженный снимок, повернувшись к камере спиной.
Снялась 38-летняя Ким Кардашьян голой и в белых розах, закрыв ими грудь.
При этом в глаза бросается огромное бриллиантовое кольцо на пальце. Именно
с этим кольцом музыкант Канье Уэст сделал ей предложение в 2013 году.
Фото восхитило поклонников Ким Кардашьян. "Выглядит потрясающе", "Прекрасная прелесть", "Небесное
божественное", "Какая красива женщина", "Великолепно", – высказались
пользователи соцсети.
Ранее стало известно, что родила четвертого ребенка. Вынашивала сына для
звезды суррогатная мать. Дело в том, что вторая беременность подорвала здоровье
модели, и врачи запретили ей рожать. К услугам суррогатной матери модель
обращалась дважды.
Как писали "Дни.ру", с
недовольством отнеслась к беременности и родам жены принца Гарри Меган Маркл.
Из-за события этого ее собственные роды остались проигнорированными мировыми СМИ.