Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель обнажилась ради рекламы линейки косметики. Ким Кардашян опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

Американская звезда реалити-шоу, актриса ифотомодель обнажилась ради рекламы линейки косметики. Ким Кардашян опубликовалафото в своем Instagram-аккаунте.Светскаяльвица занята не только заботой о своих четверых детях. Звезда запускает новуюлинию косметики KKW под названием The Mrs West Collection (коллекция миссисУэст).Запуск Ким Кардашьян решилаприурочить к годовщине свадьбы с Канье 17 мая. Она решила анонсировать этомероприятие весьма экстравагантным способом – опубликоватьобнаженный снимок, повернувшись к камере спиной.Снялась 38-летняя Ким Кардашьян голой и в белых розах, закрыв ими грудь.При этом в глаза бросается огромное бриллиантовое кольцо на пальце. Именнос этим кольцом музыкант Канье Уэст сделал ей предложение в 2013 году.Фото восхитило поклонников Ким Кардашьян. "Выглядит потрясающе", "Прекрасная прелесть", "Небесноебожественное", "Какая красива женщина", "Великолепно", – высказалисьпользователи соцсети.Ранее стало известно, что родила четвертого ребенка. Вынашивала сына длязвезды суррогатная мать. Дело в том, что вторая беременность подорвала здоровьемодели, и врачи запретили ей рожать. К услугам суррогатной матери модельобращалась дважды.Как писали "Дни.ру", снедовольством отнеслась к беременности и родам жены принца Гарри Меган Маркл.Из-за события этого ее собственные роды остались проигнорированными мировыми СМИ.