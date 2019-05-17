Два человека, в том числе – и сам предполагаемый виновник аварии, оказались в больнице после столкновения мотоцикла и трех автомобилей на трассе Нижний Новгород – Саратов. Момент ДТП попал в объектив регистратора очевидца.

В минувший четверг, 16 мая, на трассе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошло столкновения мотоцикла и трех автомобилей, попавшее в объектив регистратора очевидца.Мотоциклист на Honda не удержал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen Tiguan, ехавший прямо перед ним. После этого байкер вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Honda Civic и Hyundai.Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в результате инцидента пострадали два человека: водитель двухколесного транспортного средства и женщина, в момент ДТП находившаяся на пассажирском сидении автомобиля Honda.