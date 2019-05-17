Верховная рада, в которой по-прежнему сильны сторонники уходящего президента Петра Порошенко, вытерла ноги о Владимира Зеленского. В парламенте объявили о прекращении существования коалиции Европейская Украина. Тем самым заблокирована возможность досрочного роспуска Рады, на которую так надеялся избранный глава государства.

Верховная рада, в которой по-прежнему сильны сторонники уходящего президента Петра Порошенко, вытерла ноги о Владимира Зеленского. В парламенте объявили о прекращении существования коалиции "Европейская Украина". Тем самым заблокирована возможность досрочного роспуска Рады, на которую так надеялся избранный глава государства.Об окончании коалиционного соглашения объявил спикерВерховной рады Андрей Парубий. Ранее он выступил против инициативы Зеленскогораспустить парламент. Теперь у депутатов есть месяц на формирование новогомежпарламентского союза.Если законодатели не договорятся, у Зеленского будет праводосрочно прекратить полномочия нынешнего состава Верховной рады. Но есть нюанс:роспуск Верховной рады не возможен, если до новых выборов остается меньше полгода.Очередные выборы пройдут в октябре.Последние недели на Украине прошли под знаком противостоянияизбранного президента и Верховной рады. Противоречия вызвала дата инаугурации. В команде юмориста настаивали, чтобы официальная церемония прошла19 мая. Тогда у шоумена была бы возможность досрочно распустить парламент, гдесильны позиции сторонников Петра Порошенко.Накануне депутаты объявили, что инаугурация избранногопрезидента пройдет 20 мая. Создается впечатление, что парламентарии всяческизатягивают вступление нового главы государства в должность. Для Зеленского жедосрочное прекращение полномочий Рады крайне важно: чем раньше пройдетголосование, тем больше шансов на хороший результат у его партии "Слуганарода".В противном случае избранный президент получит оппозиционнуюРаду, которая, к тому же, нацелена на резкое ограничение его полномочий.Эксперты не исключают, что за могут оставить формальные функции,отобрав реальные рычаги власти.