И эвакуировали 35 местных жителей

И эвакуировали 35 местных жителейВ Муроме произошел пожар, в котором могли пострадать люди. Утром 16 мая на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в подвале 5-этажного дома на улице Ленинградской. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.На момент прибытия огнеборцев из подвала многоквартирного дома шел сильный дым. В кратчайшие сроки пожарным удалось локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.В результате происшествия сгорело 5 сараев, размещённых в подвальном помещении жилого дома. Площадь, пройденная огнём, составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина пожара будут устанавливать специалисты.Решительные и грамотные действия муромских пожарных способствовали тому, что из квартир огнеборцы спасли 9 человек (из них четверо лежачих) и эвакуировали 35 человек.