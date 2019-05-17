Любой желающий сможет поделиться своими соображениями по поводу будущего парка

Любой желающий сможет поделиться своими соображениями по поводу будущего паркаВо Владимире в садах у ДдЮТ пройдёт традиционный «Арт-субботник». Кроме уборки с раздельным сбором мусора, на мероприятии собравшимся представят проект по благоустройству парка у Белого дома. В обсуждении поучаствует главный архитектор «Владимиргражданпроекта» Николай Волков.На встречу он обещал принести старые чертежи 1980-х годов, по которым на этом месте в те годы начали обустраивать «Детский парк». В нем предусмотрели розарий, дендрарий, сад сирени, фонтаны, детские и спортивные площадки и летний театр. При этом застройка должна была занять всего лишь 1,5%. Любой желающий сможет поделиться своими соображениями по поводу будущего парка.Место встречи 18-го мая в 12 дня у недостроенного фонтана. Записаться на мероприятие можно по телефону: +7 (906) 611-19-66.