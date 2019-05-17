Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил награды сотрудникам, внесшим значительный вклад в обеспечение безопасности граждан...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил награды сотрудникам, внесшим значительный вклад в обеспечение безопасности граждан.Во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который посетили свыше 4,5 миллионов туристов, более 42 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на улицах города, в местах проведения матчей, на тренировочных площадках, в местах проживания гостей и участников Чемпионата, а также на площадке Фестиваля болельщиков – фан-зоны.Благодаря грамотным и скоординированным действиям сотрудников полиции в столице, во время проведения указанного мероприятия, не допущено серьезных нарушений общественного порядка и обеспечена безопасность жителей и гостей города. Также работу подразделений Главного управления высоко оценили иностранные коллеги и организаторы Чемпионата.За успешное выполнение особо сложных и важных задач по охране общественного порядка, обеспечение высокого уровня безопасности на Чемпионате мира по футболу 44 сотрудника московской полиции были представлены к государственным наградам Российской Федерации и 680 сотрудников – к ведомственным наградам МВД России.Кроме того, приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации «За отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении людей», медалями МВД России «За смелость во имя спасения», были награждены:- Старший лейтенант внутренней службы Николай Шереметенко, который в феврале 2018 года во время несения службы в районе стадиона «Открытие Арена» услышал крики о помощи со стороны Москвы-реки. Не раздумывая, пришел на помощь тонущему мужчине.- Сержант полиции Алексей Духанин, который в марте 2018 года находясь в составе автопатруля по информации дежурной части прибыл на место происшествия и, рискуя собственной жизнью, спас тонущую женщину, провалившуюся под лед в русле Москвы-реки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве