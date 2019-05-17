Невероятная спасательная операция в парке 850-летия Москвы. Там двухлетняя девочка провалилась в глубокий дренажный колодец, который оказался открыт. На помощь пришли прохожие. Но труба была слишком узкой, чтобы туда мог спуститься кто-то из взрослых. И тут появилось неожиданное и даже рискованное решение.

Невероятная спасательная операция в парке 850-летия Москвы. Там двухлетняя девочка провалилась в глубокий дренажный колодец, который оказался открыт. Но труба была слишком узкой, чтобы туда мог спуститься кто-то из взрослых. И тут появилось неожиданное и даже рискованное решение.Это одна из самых больших детских спортивных площадок во всем районе, она находится в центре парка 850-летия Москвы. Детей здесь всегда много. Вокруг площадки — зеленая поляна, которая буквально усыпана такими ловушками.Люк, в который провалилась девочка, находится всего в трех метрах от детского комплекса. Его сейчас, как и другие колодцы, оградили лентами, а саму крышку закрепили болтами.Крышка люка небольшая, издалека в траве заметить ее практически невозможно. Как рассказывают очевидцы, в тот день девочка как обычно гуляла под присмотром дедушки. Видимо, наступила на крышку, она была не закреплена, а под ней достаточно широкая и глубокая труба. Николай один из тех, кто в это время оказался рядом."Мы с дочкой гуляли и услышали крик дедушки. Он сильно кричал нечеловеческим голосом. Все подбежали, поняли: случилось что-то страшное. Оказывается, в этот люк провалилась девочка маленькая. Она была на самом дне, там метра, наверное, три", — комментирует очевидец.Медлить было нельзя — внизу вода! Но взрослому человеку внутрь не пролезть. Сначала туда опустили длинный шест, но на нем девочка удержаться не смогла. Тогда взрослые очень быстро приняли другое решение."Мы нашли мальчика, который согласился залезть туда. Все сняли свои ремни, у кого они были, крепко привязали их к ногам мальчика и опустили его туда", — делится подробностями невероятного спасения один из участников.Мальчика медленно, вниз головой, опустили в трубу. Его страховали несколько мужчин. Через несколько минут девочку удалось вытащить из колодца.Оказалось, что этот случай не первый. Как пишут в социальных сетях, недавно в такую же трубу здесь провалилась девушка."Я сама упала в этот дренаж недели две назад, хоть и взрослый человек. Видимо, жалобу не рассмотрели, раз ребенок упал", — гласит комментарий пользователя в интернете."Трубы находятся вокруг всего пантрека, на расстоянии 5 метров друг от друга приблизительно. На тот момент, когда ребенок провалился, крышка, она легкая, пластиковая, не была ничем закреплена", — комментирует свидетель случившегося.Очевидно, эти люки — часть дренажной системы. Их, как правило, устанавливают на газонах, чтобы не скапливалась лишняя вода. Но кому они принадлежат, кто должен следить за их состоянием и безопасностью, неизвестно. Руководство парка ситуацию пока никак не комментирует.