В результате конфликта пассажир автобуса нанес контролеру транспортной компании телесные повреждения...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Тушино задержан 19-летний мужчина, подозреваемый в нанесении телесных повреждений сотруднику транспортной компании», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним поступил 35-летний мужчина с переломом носа и ссадинами лица. Было установлено, что в результате конфликта пассажир автобуса нанес контролеру транспортной компании телесные повреждения.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Химкинском бульваре. Молодой человек не оплатил проезд в автобусе и при попытке контролера составить административный протокол ударил его.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56