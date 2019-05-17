В ближайшие годы на осуществление федерального проекта Старшее поколение будет выделено около 100 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

В ближайшие годы на осуществление федерального проекта "Старшее поколение" будет выделено около 100 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.Он отметил, что задача программы — создать пожилым людям возможности как можно дольше жить разнообразной и насыщенной жизнью."Чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику", — пояснил премьер-министр, передает ТАСС.При этом он отметил необходимость развивать специальную систему охраны здоровья для людей старшего возраста."Надо сформировать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений. Они должны появиться во всех регионах нашей страны, помощь в них смогут получать сотни тысяч наших граждан", — подчеркнул Дмитрий Медведев.