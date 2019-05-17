Депутаты Верховной рады от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Василий Нимченко и Нестор Шуфрич зарегистрировали в парламенте новый проект закона О порядке применения языков в Украине.

Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко и Нестор Шуфрич зарегистрировали в парламенте новый проект закона "О порядке применения языков в Украине".15 мая пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает исключительное использование украинского почти во всех сферах жизни. Парламентом закон был принят еще в апреле, но оппозиционеры внесли постановление об его отмене. В свою очередь Рада отказалась отменить закон.По информации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", предложенный проект основывается на принципиально иной основе. Он предусматривает, что украинский язык останется единственным для Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, заседания Верховной рады Украины, ее комитетов и комиссий. Также исключительное использование языка будет применяться в проектах законов и иных нормативных актах, которые вносятся на рассмотрение Верховной рады Украины. Кроме этого украинский останется языком соглашений, картографических изданий. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы партии.Новый законопроект оппозиции позволит телерадиокомпаниям самостоятельно выбирать, на каком языке они могут вести вещание. Это может быть как один украинский, так и несколько языков сразу. Также в печатных СМИ право выбора использования какого-либо языка будет определяться их учредителями в соответствии с учредительными документами.Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал украинский закон. По его словам, он разделяет граждан Украины на говорящих по-украински, а также "изгоев", социальные услуги которых будут существенно ограничены.