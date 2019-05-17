Там будет проходить ремонт трубопровода

Там будет проходить ремонт трубопроводаНа выходные во Владимире перекроют одну из улиц. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах. Так, с 23:00 17 мая до 05:00 20 мая по улице Чайковского на участке от улицы Даргомыжского до улицы Алябьева проехать будет нельзя.Движение личных автомобилей и общественного транспорта предусмотрели в объезд по улицам Стасова, Алябьева, Даргомыжского, Бородина, Балакирева, Красноармейская, 9-го Января, Казарменная, Ново-Ямская и по Ново-Ямскому переулку.