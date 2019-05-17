На законные требования полицейских о прекращении правонарушения, мужчина нанес удары кулаком одному из них...

В Отдел МВД России по району Котловка г. Москвы поступило сообщение о нарушении тишины от жильцов одного из домов на Севастопольском проспекте.Прибывшим на место нарядом полиции в квартире были обнаружены неизвестные, которые нарушали общественный порядок, шумели, выражались нецензурной бранью. На законные требования сотрудников полиции о прекращении правонарушения один из мужчин впоследствии нанес удары кулаком по лицу и в живот полицейскому ОВ ППСП ОМВД России по району Котловка г. Москвы, чем причинил представителю власти физическую боль.Следствием Зюзинского МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве