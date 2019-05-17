Скоропостижный уход журналистки стал шоком для многих. Цветущая, яркая, полная надежд и планов... Как говорят друзья, она накликала себе смерть.

Скоропостижный уход журналистки стал шоком для многих. Цветущая, яркая, полная надежд и планов... Как говорят друзья, она накликала себе смерть.За несколько дней до трагического ухода из жизни Ирина Исаева оставила странное сообщение на своей странице в соцсети Facebook: "В связи с переездом отдаются книги. Можно за корм кошкам, можно за самовывоз. Полки из ДСП СССР, совсем страшненькие. А книги разные, подписные издания".И все бы ничего, да только переезжать она не собиралась. "Куда едешь?" – спросила подписчица. "Пока никуда. Но все может внезапно измениться", – ответила Исаева.В итоге она "перебралась" туда, откуда не возвращаются. Друзья Ирины увидели в этом жуткий мистический след. "Переехала в память каждого из нас..." – написано под тем неоднозначным постом.Исаева много лет работала в пишущих о знаменитостях изданиях – "Зажигай!", "Только звезды", "Собеседник". Она была бильдредактором – подбирала фотографии артистов. Например, иллюстрировала материалы о смерти певицы Юлии Началовой.Утром 6 мая Ирины не стало самой: собиралась на работу и вдруг почувствовала себя плохо. Оторвался тромб – смерть была мгновенной. Неужто Началова позвала за собой? Похоронили Исаеву на Прокшинском кладбище, что в Сосенском поселении Новомосковского административного округа на юго-западе столицы.