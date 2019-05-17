Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал престижного грунтового турнира серии Masters в Риме. В матче 1/4 финала вторая ракетка мира одержал победу над своим соотечественником Фернандо Вердаско.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал престижного грунтового турнира серии Masters в Риме. В матче 1/4 финала вторая ракетка мира одержал победу над своим соотечественником Фернандо Вердаско.Надаль не испытал проблем во встрече с соперником, отдав тому всего четыре гейма. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу второго номера посева в Риме. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.Вердаско покидает турнир, а Надаль идет по сетке дальше. За путевку в финал соревнования испанец поборется с греком русского происхождения Стефаносом Циципасом. Тот пробился в полуфинал после отказа от проведения матча со стороны швейцарца Роджера Федерера, который травмировал ногу.Напомним, что именно Надаль является действующим чемпионом турнира в Риме.