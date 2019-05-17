Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву.

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву.Об этом бывший российский парламентарий на украинском языке написал на своей странице в Facebook. Он известил мировую общественность, что Порошенко в один из последних дней на своем посту предоставил ему в соответствии с государственными интересами" гражданство Украины: "Наконец-то это случилось!".43-летний Пономарев являлся депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия".В июне 2014 года покинул Россию и два года жил в США. 7 апреля 2015 года нижняя палата отечественного парламента по запросу Генеральной прокуратуры для расследования дела о растрате средств фонда "Сколково", лишила Пономарева депутатской неприкосновенности, а 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест.Следственный комитет России возбудил против политика уголовное дело, 17 июля 2015 года Пономарев был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск. В июне 2016 года экс-депутат Госдумы получил вид на жительство на Украине.