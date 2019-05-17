Аналитики выяснили, в каких российских регионах услуги ЖКХ сильнее всего подорожают в 2019 году.

Плата за квартиру складывается из коммунальных платежей и жилищных услуг. За коммунальные услуги жильцы платят поставщикам энергоресурсов, за жилищные – управляющим компаниям. Уровень коммунальных платежей регулирует государство, а стоимость жилищных назначает УК. Уровень оплаты зависит от множества факторов: начиная с количества квартир в доме и заканчивая уровнем инфраструктуры жилого комплекса.Лидером по дороговизне коммунальных услуг стала Москва – плата за ЖКХ в столице может достигать 500 рублей за квадратный метр. Кроме того, в 2019 году в Москве услуги сильнее всего подорожают – индекс составит 7,5. Индекс повышения тарифов устанавливает правительство РФ, и он напрямую зависит от экономического положения в регионе.В Петербурге тарифы на оплату коммуналки вырастут чуть меньше, чем в Москве: индекс 6,5. Сильнее всего подорожает теплоэнергия. Таким же повышение тарифов будет и в Камчатском крае.Высокие тарифы на ЖКХ и в Республике Саха (Якутия). Из-за особых северных условия стоимость отопления там ниже на 35%, чем в среднем по России, но поскольку объем потребления выше, разница несущественна. 40% территории республики расположено за Северным полярным кругом, из-за чего обеспечение услугами ЖКХ там становится дорогим.В Тюмени высокий уровень зарплат и соответствующий уровень стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это связано с большими затратами на теплоснабжение и высокими тарифами управляющих компаний.Дорогая коммуналка и в Пензе – цена на газ там выше, чем в Москве. Городские управляющие компании завышают тарифы, при этом рынок недвижимости в городе переживает стагнацию.Высокие цены на ЖКХ и в Приморье – это связано с конфликтом интересов УК и местного самоуправления.В Башкирии высокие тарифы на водоотведение, которые подорожают в 2019 году на 14,9%. Серьезное повышение тарифов ожидается и в Свердловской области, где управляющие компании за счет жильцов компенсируют издержки из-за повышения НДС и инфляции.Замыкает десятку самых дорогих регионов Республика Тыва – почти четверть доходов жители республики отдают за ЖКУ.Рейтинг подготовлен "РБК Недвижимость"