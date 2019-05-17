Ожирение – бич нашего времени. В эпоху самопринятия и бодипозитива люди не слишком стремятся к хорошей фигуре и крепкому здоровья. Но все-таки большую часть населения волнует их состояние как внутреннее, так и внешнее.

Ожирение – бич нашего времени. В эпоху самопринятия и бодипозитива люди не слишком стремятся к хорошей фигуре и крепкому здоровья. Но все-таки большую часть населения волнует их состояние как внутреннее, так и внешнее.В США специалисты Национальных институтов здравоохранения провели исследование. В нем приняли участие 20 человек, средний возраст которых – 31 год. В течение первых двух недель их кормили обработанной пищей, после чего переводили на свежие продукты.Испытуемые ежедневно ели трижды в день, пили бутилированную воду и имели доступ к исключительно соответствующим их диете перекусам. Обработанная пища включала:сухой завтрак;цельное молоко с добавлением клетчатки;маргарин;маффин.Выяснилось, что на таком питании люди ежедневно наедали на 508 килокалорий больше, чем в последующие дни. В среднем каждый набрал по одному килограмму. Также заметился рост жировых отложений.Для возвращения исходной формы потребовалось всего две недели. Только на этот раз уже на необработанной пище:фрукты;ягоды;оливковое масло;греческий йогурт.Этим исследованием ученые доказали, что потребление обработанной пищи способствует активному распространению ожирения. А вот свежие продукты исключают такую возможность, более того, они помогают держать тело в тонусе.