Известный Актер объяснил, почему не снимается в зарубежных фильмах. Cергей Пускепалис затаил обиду на Запад.

Известный Актер объяснил, почему не снимается взарубежных фильмах. Cергей Пускепалис затаил обиду на Запад.Обладатель"Серебряного медведя" Берлинского фестиваля в номинации "лучший актер" СергейПускепалис отвергает все предложения сниматься в Европе и США. После работы сДжудом Лоу в фильме "Черное море" ему предлагают интересные роли, но россиянинпринципиально говорит "нет".И дажебольшой гонорар не может переубедить Сергея Пускепалиса, передает телеканал .Он подробно пояснил свою точку зрения.По словамзвезды, ему довольно часто предлагают сниматься на Западе. "Но я не хочу и небуду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Нехочу участвовать там, где не уважают Россию и русских", – цитирует СергеяПускепалисаОтметим, СергейПускепалис организовал фестиваль "Герой и время", который будет проходить в Железноводскес 25 мая. Культурное мероприятие имеет международный статус.Сергей Пускепалис не только актер, но и режиссер. Он получил награду"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом".В его творческом багаже такие фильмы как "Битва за Севастополь", "Елки","Метро" и многие другие.