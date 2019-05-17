Известный Актер объяснил, почему не снимается в
зарубежных фильмах. Cергей Пускепалис затаил обиду на Запад.
Известный Актер объяснил, почему не снимается в
зарубежных фильмах. Cергей Пускепалис затаил обиду на Запад.
Обладатель
"Серебряного медведя" Берлинского фестиваля в номинации "лучший актер" Сергей
Пускепалис отвергает все предложения сниматься в Европе и США. После работы с
Джудом Лоу в фильме "Черное море" ему предлагают интересные роли, но россиянин
принципиально говорит "нет".
И даже
большой гонорар не может переубедить Сергея Пускепалиса, передает телеканал .
Он подробно пояснил свою точку зрения.
По словам
звезды, ему довольно часто предлагают сниматься на Западе. "Но я не хочу и не
буду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не
хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских", – цитирует Сергея
Пускепалиса
Отметим, Сергей
Пускепалис организовал фестиваль "Герой и время", который будет проходить в Железноводске
с 25 мая. Культурное мероприятие имеет международный статус.
Сергей Пускепалис не только актер, но и режиссер. Он получил награду
"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом".
В его творческом багаже такие фильмы как "Битва за Севастополь", "Елки",
"Метро" и многие другие.