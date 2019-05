Одна из ведущих немецких биатлонисток, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру в большом спорте. На своей лично страничке в одной из социальных сетей 25-летняя спортсменка сообщила поклонникам, что уходит на пике.

Одна из ведущих немецких биатлонисток, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру в большом спорте. На своей лично страничке в одной из социальных сетей 25-летняя спортсменка сообщила поклонникам, что уходит на пике."Пришло время прощаться, — заявила Дальмайер. – После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру"."С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно. Большое спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте – они сделали меня тем, кто я есть", – написала немка.