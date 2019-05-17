По сообщению ТАСС, Свердловский суд взыскал с участников Творческого объединения Уральские пельмени крупную сумму денег в пользу бывшего директора Сергея Нетиевского. Размер штрафа составил 813 тыс. рублей.

По сообщению ТАСС, Свердловский суд взыскал с участников "Творческогообъединения "Уральские пельмени" крупную сумму денег в пользу бывшего директораСергея Нетиевского. Размер штрафа составил 813 тыс. рублей.По словам представителяНетиевского Ольги Куликовой, эти деньги – расходы экс-директора во время судовв трех инстанциях по иску "Уральских пельменей" и нового директора командыНатальи Ткачевой. Его адвокаты остались довольны решением суда.Коллектив требовал с бывшегоруководителя около 40 миллионов рублей. Однако, исковые претензии былиотклонены в силу необоснованности.Как сообщалось, весной 2016 годаподал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" опризнании недействительным решения общего собрания о лишении его должностидиректора. Тогда должность руководителя временно занял Сергей Исаев. Осенью2016 года Свердловский суд подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директорашоу."Уральские пельмени" намереныобжаловать решение по первому иску. Отмечается, что слушание назначено на 29мая. Оно пройдет в Московском арбитражном суде."Уральские пельмени" – этороссийское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийномжанре. С 2009 года на канале СТС выходит их одноименное телешоу.