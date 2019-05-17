По сообщению ТАСС, Свердловский суд взыскал с участников Творческого
объединения Уральские пельмени крупную сумму денег в пользу бывшего директора
Сергея Нетиевского. Размер штрафа составил 813 тыс. рублей.
По сообщению ТАСС, Свердловский суд взыскал с участников "Творческого
объединения "Уральские пельмени" крупную сумму денег в пользу бывшего директора
Сергея Нетиевского. Размер штрафа составил 813 тыс. рублей.
По словам представителя
Нетиевского Ольги Куликовой, эти деньги – расходы экс-директора во время судов
в трех инстанциях по иску "Уральских пельменей" и нового директора команды
Натальи Ткачевой. Его адвокаты остались довольны решением суда.
Коллектив требовал с бывшего
руководителя около 40 миллионов рублей. Однако, исковые претензии были
отклонены в силу необоснованности.
Как сообщалось, весной 2016 года
подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о
признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности
директора. Тогда должность руководителя временно занял Сергей Исаев. Осенью
2016 года Свердловский суд подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора
шоу.
"Уральские пельмени" намерены
обжаловать решение по первому иску. Отмечается, что слушание назначено на 29
мая. Оно пройдет в Московском арбитражном суде.
"Уральские пельмени" – это
российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном
жанре. С 2009 года на канале СТС выходит их одноименное телешоу.